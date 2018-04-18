Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти

По состоянию на утро среды, 18 апреля, на территории Сибирского федерального округа в двух регионах действуют 22 лесных пожара, площадь которых в 1,4 раза больше, чем сутками ранее.

В Забайкальском крае зафиксировано 19 пожаров на землях лесного фонда на площади 4615 гектаров, в Республике Бурятия — один пожар на землях лесного фонда на площади 15 гектаров. Кроме того, на землях обороны и безопасности в Забайкальском крае действует пожар на площади 480 гектаров, в национальном парке "Тункинский" в Бурятии – на площади 9 гектаров, сообщает "Интерфакс".

Сейчас особый противопожарный режим введен в 27 муниципальных районах Забайкальского края, пожароопасный сезон открыт в одном лесничестве в Хакасии, 13-ти лесничествах в Бурятии, в Кемеровской области, а также в Алтайском и Красноярском краях.