Сергей Бобровский получил вторую звезду матча против "Вашингтона"

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский стал одним из главных героев третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпитэлз". По итогам встречи он был признан второй звездой. За 60 минут основного времени и 29 минут овертайма россиянин отразил 42 броска по своим воротам из 45 нанесенных.

Первой звездой матча стал голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби, сделавший 33 сейва. Замкнул тройку лучших нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер, чей гол на 89 минуте принес победу столичному клубу. Благодаря этому успеху "Вашингтон" сократил отставание в серии от "Коламбуса" до 1:2.