Жертвами ДТП в Индии стали не менее 20 человек

В центральном индийском штате Мадхья-Прадеш в результате падения с моста перевозившего людей грузовика погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще около 30 получили ранения и травмы. Трагический инцидент произошел в 570 километрах от столицы штата города Бхопал.

Все погибшие и пострадавшие направлялись в одну из местных деревень на свадьбу, передает ТАСС. По предварительным данным, водитель грузовика при выезде на мост не справился с управлением, в результате чего машина с людьми, пробив ограждение, рухнула в обмелевшее русло реки Сон.

В настоящее время на месте ЧП продолжаются спасательные работы. Получивших ранения и травмы людей доставляют в ближайшие больницы.