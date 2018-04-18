Власти китайского Хайнаня отменяют визы для туристов из 59 стран

С 1 мая власти Китая планируют расширить условия безвизового режима для иностранных туристов из 59 стран, прибывающих на остров Хайнань (Южный Китай), передает ТАСС.

Как сообщили в Управлении по иммиграционным вопросам при министерстве общественной безопасности КНР, данное решение принято "в рамках поддержки реализации политики открытости острова". Отмечается, что эти условия распространятся как на туристические группы, так и на индивидуальных путешественников.

В числе стран, вошедших в список ведомства, Россия, Германия, Франция, Великобритания, США и другие.