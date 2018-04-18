В Башкирии подросток напал с ножом на школу и поджег класс информатики

В башкирском городе Стерлитамак вооруженный ножом ученик напал на школу.

Инцидент произошел в школе номер 1. Информацию о нападении подтвердили в администрации учебного заведения. По данным сайта Bash.News, сначала девятиклассник напал с ножом на школьников и учительницу. Одной девочке пришлось выпрыгнуть из окна второго этажа, чтобы спастись. Потом агрессивный подросток поджег класс информатики. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики, после инцидента были госпитализированы четыре человека — трое детей и учительница. По некоторым данным, среди них есть и сам нападавший.

На место ЧП выехало руководство следственного отдела и криминалисты. Как сообщили РИА Новости пресс-службе СК России, обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным ТАСС, в школу выехал также глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В Сети уже появилось видео нападения на школу. Слышно, как за кадром одна из школьниц рассказывает о том, что произошло: "Реально страшно! Короче, какой-то пацан с ножом бегал в школе. У нас прямо учительница держит дверь. Они пырнули девку, она реально бросилась со второго этажа. Сейчас у нас просто горит школа. У нас все плачут. Приехали пожарные...Это очень страшно".

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. В январе в Перми двое подростков пришли в школу, вооружившись ножами. В результате пострадали 15 человек. Затем в Улан-Удэ в результате нападения ученика 9-го класса пострадали семь человек. В марте в Кургане семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия.