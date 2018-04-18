Дебютант НХЛ "Вегас" стал первым четвертьфиналистом плей-офф

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф оказался сильнее "Лос-Анджелес Кингз" (1:0) и первым из всех участников битвы за Кубок Стэнли вышел в четвертьфинал турнира. "Рыцари" всухую победили "королей" в серии до четырех побед.

Единственную шайбу в матче забросил защитник Брэйден Макнэбб на 25-й минуте. Блестящую игру провел вратарь "Найтс" Марк-Андре Флери, отразивший 31 бросок по своим воротам. Он второй раз в серии не дал отличиться хоккеистам "Лос-Анджелеса".

В четвертьфинале "Вегас" сразится с победителем пары "Сан-Хосе Шаркс" — "Анахайм Дакс". На данный момент "акулы" выигрывают у "уток" в серии со счетом 3:0.

Стоит отметить, что впервые в истории Национальной хоккейной лиги дебютант турнира сумел победить в серии плей-офф с сухим счетом.