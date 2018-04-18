В Самаре выявили экстремистов, планирующих сорвать чемпионат мира

Правоохранительные органы вмешались в планы болельщиков-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира в Самаре. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в докладе Совету Федерации. Кроме того, лидеру объединения "Тойс" Евгению Гаврилову, причастному к делу, уже предъявлены обвинения.

"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения "Тойс", – цитирует доклад Чайки "Спорт-экспресс".

В 2017 году суд признал экстремистскими пять организаций, среди которых было и объединение болельщиков "Тойс". Напомним, что в Самаре пройдет шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. На групповом этапе здесь сыграют Уругвай с Россией, Коста-Рика с Сербией, Дания с Австралией и Сенегал с Колумбией. Также запланированы две игры в 1/8 и 1/4 финала.