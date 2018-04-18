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Нападение на школу в Башкирии 18 минут назад
"Неуравновешенный" из 9 "г": ученики рассказали о нападении на школу в Стерлитамаке
Воспитанник коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в среду утром ворвался в помещение в черной маске, нанес ранения двум ученицам и преподавателю информатики, поджог кабинет и порезал себя канцелярским ножом. Очевидцы и родители учеников рассказали свои версии произошедшего.
"Я сам там учусь. Я сидел в кабинете на втором этаже, и к нам забежал учитель и сказал собираться, потому что пожар. Ну, мы вышли и видим то, что окно открыто, другое разбито и под ним девушка вся белая. Потом нас отвели в соседнюю школу, и нам моя знакомая рассказала то, что парень из 9 "г" (неуравновешенные там учатся) забежал в класс в середине урока, закрыл двери, поджог его и пырнул ножом учительницу, после этого свою одноклассницу, а другая выпрыгнула в окно. В некоторых местах есть кровь, сам ученик спрятался под лестницей", — сообщил один из учеников.
Наталья, мама одной из учениц, уточнила, что девятиклассник пришел на урок в черной маске и пырнул ножом учительницу и троих одноклассниц, после чего поджог класс. Одна из напуганных девочек выпрыгнула в окно со второго этажа.
В сообщении СКР содержится схожая информация: 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог.
"Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы", — отметили в ведомстве.
В то же время еще один ученик рассказал, что девятиклассник сначала поджог принесенный в бутылке бензин, а затем, после криков 29-летней учительницы, решил с ней расправиться, но его остановили одноклассники.
"Он стал учительницу заставлять прыгать, угрожая ножом. Она спрыгнула. В этот момент ученица моего класса выходила из спортзала. Она увидела, как кто-то упал со второго этажа. Она побежала к нам и сказала об этой ситуации. Мы собрались и вышли через чёрный вход спортзала. И мы увидели, как на втором этаже горит кабинет", — добавил он.
По предварительным данным, преподаватель Екатерина Першина получила множественные резаные раны грудной клетки и рук, выпрыгнувшую одноклассницу госпитализировали с переломом лодыжки, ушибом поясничного отдела позвоночника и резаными ранами рук, а ее подруга получила множество ножевых ранений в области груди, в том числе одно проникающее. Сам подросток нанес себе травмы уже не своим оружием, а схваченным со стола канцелярским ножом.
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