Вратарь "Барселоны" стал рекордсменом чемпионата Испании

Немецкий вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял участие в ничейном матче 33-го тура чемпионата Испании между "сине-гранатовыми" и "Сельтой" (2:2). Теперь у немца самая длинная беспроигрышная серия в Ла Лиге, которая составляет 33 встречи.

Таким образом, он сумел обойти по этому показателю результаты Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте, которые не проигрывали по 32 матча, сообщает "Спорт-экспресс".

Кроме того, "Барселона" довела свою рекордную беспроигрышную серию до 40 матчей.