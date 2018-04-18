На юго-западе Москвы загорелся троллейбус

На юго-западе Москвы произошло возгорание в троллейбусе, передает РИА Новости. Как сообщили в ГУП "Мосгортранс" в среду, 18 апреля около 09:40 в районе дома 23 по Ломоносовскому проспекту в троллейбусе 49-го маршрута произошло возгорание.

В момент ЧП троллейбус стоял на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате возгорания никто не пострадал. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.