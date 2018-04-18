На заброшенной столичной стройке нашли человеческое туловище

На заброшенной стройке в Москве найдено туловище в полиэтиленовом пакете без конечностей и головы, передает РИА Новости.

По информации полиции, во вторник днем в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что обнаружила подозрительный предмет около заброшенной стройки на улице Академика Арцимовича.

"Приехавшие на место сотрудники полиции в полиэтиленовом пакете найдены фрагменты тела человека: туловище без головы, рук и ног", — сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция ведет розыск подозреваемого.