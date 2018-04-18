Златан Ибрагимович приедет в Россию на чемпионат мира

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что собирается поехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Правда, он не уточнил, в каком качестве будет присутствовать на главном футбольном турнире.

Звездный игрок американской команды посетил шоу Джимми Киммела на канале АВС. Там он признался, что собирается ехать на мировое первенство-2018. Ведущий эфира попытался узнать, поедет ли тот в России в составе сборной Швеции, однако Златан пресек все его попытки, заявив, что больше ничего не скажет, иначе на него набросятся люди.

"Мне надо быть осторожным", — заявил Ибрагимович. И тут же добавил, что чемпионат мира без него не будет настоящим чемпионатом мира.