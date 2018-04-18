"Я заберу с собой людей": стерлитамакский школьник девять месяцев готовился к нападению

Порезавший ножом учительницу и двух одноклассниц 17-летний стерлитамакский школьник за девять месяцев начал готовить свою "акцию возмездия", планируя убить как можно больше людей. Об этом свидетельствует обнародованная переписка с его девушкой, с которой он еще в июле 2017 года поделился планами устроить местный "Колумбайн".

"Это мое последнее лето. Но я проведу его как следует. И день рождения отпраздную последний раз норм. 15 апреля 17 лет исполнится. Но я уже подготовился. Травмат есть, ножи есть. Я не так покончу, я заберу с собой людей. Жду не дождусь этого дня, когда начну стрельбу", — писал ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака.

Первоначально он планировал нападение на 25-26 мая, когда в школах проходят последние звонки, однако позже перенес дату на 16-17 апреля.

"Ненавижу общество. Они меня таким сделали, они должны поплатиться за это. Но я не буду убивать детей с 1 по 5 класс. Я хочу убить как можно больше. Можешь считать меня последователем Эрика и Дилана. Так и есть. Я познал всю суть этого мира — мир дерьмо. Я считаю себя богом", — отмечал девятиклассник.

Эрик Дэвид Харрис и Дилан Беннет Клиболд в 1999 году устроили бойню в школе "Колумбайн", жертвами которой стали 13 человек, еще 23 получили ранения. Сами нападавшие свели счеты с жизнью.

"У меня расстройство личности, но родители с этим не хотят разобраться. У меня психика сломана. В школе два года гнобили, моя ненависть просто так не утихнет. Я болен, но мне никто не хочет помочь. Был крик о помощи, но все отвернулись. Мне просто не нравится эта жизнь. У меня нет таланта, я ничего не могу, кроме того, как убивать. Как все закончится, уйду в лучший мир. Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтобы они кричали о пощаде. Я им скажу: "Нет, вы этого заслуживаете", и улыбнусь им", — планировал он расправу.

От рук вооруженного охотничьим ножом школьника, который в довершение поджег класс, пострадала 29-летний преподаватель по информатике Екатерина Першина, она получила множественные резаные раны грудной клетки и рук. Выпрыгнувшую одноклассницу госпитализировали с переломом лодыжки, ушибом поясничного отдела позвоночника и резаными ранами рук, а ее подруга получила множество ножевых ранений в области груди, в том числе одно проникающее. Сам подросток нанес себе травмы уже не своим оружием, а схваченным со стола канцелярским ножом.