Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов

18 апреля в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продлится вплоть до окончания турнира. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ФИФА в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Кроме того, в этот же день во всех городах чемпионата мира откроются главные билетные центры Международной федерации футбола. Свою работу они начнут в 14:00 по местному времени. В них можно будет получить билеты, приобретенные ранее на сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России в одиннадцати городах с 14 июня по 15 июля.