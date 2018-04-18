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Футбол-2018 1 час назад
18 апреля 201812:10
Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов
18 апреля в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продлится вплоть до окончания турнира. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ФИФА в режиме реального времени и в порядке живой очереди.
Кроме того, в этот же день во всех городах чемпионата мира откроются главные билетные центры Международной федерации футбола. Свою работу они начнут в 14:00 по местному времени. В них можно будет получить билеты, приобретенные ранее на сайте ФИФА.
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России в одиннадцати городах с 14 июня по 15 июля.
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