Апрельский снег: Гидрометцентр - о последствиях циклона над Москвой

В Москве выходные ожидается снег с дождем. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь с субботы на воскресенье в столице будет от 0 до 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 5-10 градусов. Небо затянут облака, пройдут осадки в виде дождя и снега. В ночь на понедельник начнет холодать, возможны заморозки до -5 градусов. Днем будет 4-9 градусов тепла. И вновь возможны небольшие осадки.

Во вторник осадки в регионе могут прекратиться. Ожидается переменная облачность и потепление до 12 градусов.

Между тем еще недавно погода в столице была по-настоящему летней, и воздух прогревался до 20 градусов. Многие горожане жаловались, что изнывают от жары в квартирах и общественном транспорте, где до сих пор работает отопление.