Блокировка "одного из сервисов" остановила онлайн-продажи билетов в Кремль

Музеи Московского Кремля временно приостановили онлайн-продажу билетов. При попытке купить билет сайт сообщает, что продажа не осуществляется по независящим от музея причинам "в связи с блокировкой работы одного из сервисов".

Ранее Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram. 16 апреля ведомство приступило к блокировке мессенджера. Тогда Telegram начал использовать IP-адреса Amazon и Google. Тогда Роскомнадзор начал блокировать и эти адреса, а позже заявил, что будет блокировать все ресурсы, способствующие работе Telegram.

Из-за блокировки Telegram о трудностях в работе уже сообщили мессенджер Viber, соцсеть "Одноклассники", а также радиостанция "Говорит Москва", сообщает "Интерфакс". Однако, несмотря на все усилия, Telegram продолжает работать, а сайт Роскомнадзора уже почти сутки подвергается DDoS-атакам.