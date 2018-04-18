В Новосибирской области столкнулись два товарняка

В Новосибирской области на Западно-Сибирской железной дороге столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли десять вагонов с углем, пострадал машинист поезда, передает РИА Новости.

"На станции Евсино после столкновения двух грузовых составов сошли с рельсов 10 вагонов с углем. Машинист одного из поездов госпитализирован", — сообщили в экстренных службах региона.

В результате ЧП повреждена контактная сеть. Ожидается задержка пассажирского поезда номер 301, следующего по маршруту Новосибирск — Алма-Ата.

По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы завершатся к 18:00 среды.