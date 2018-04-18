Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

Экстренно сел в Волгограде самолет авиакомпании Red Wings. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие сразу трех пассажиров — семьи с ребенком.

Лайнер 17 апреля летел из Рас-Эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) в Москву, сообщает "Интерфакс". Самолет сел около 23 часов. Семейная пара и их ребенок были госпитализированы на машинах скорой помощи в волгоградскую больницу. Спустя час самолет продолжил выполнение своего рейса, рассказала пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.