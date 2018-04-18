Российская армия получила шесть новейших штурмовиков

Новейшие штурмовики Су-25 модификации СМ3 пополнили войска Южного военного округа. Шесть машин поднялись в воздух с аэродрома предприятия, где их сделали, и пролетели 800 километров до места постоянной службы на Кубани, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Известно о новой версии легендарного штурмовика пока немного. Например, СМ3 получил комплекс бортовой обороны "Витебск". Этот БКО засекает пуск вражеской ракеты и автоматически ставит ей помехи. Как заявляют создатели, эффективность такой защиты близка к 100%.

Кроме того, СМ3 оснащен тепловизионным прицельным комплексом СОЛТ-25, а также системой "Гефест". Последняя способна превратить даже неуправляемое оружие в высокоточное. Она собирает всю необходимую полетную информацию: скорость самолета, высоту, расстояние до цели, ветер и много другое. На основе этих данных "Гефест" высчитывает идеальную траекторию полета бомбы и автоматически ее сбрасывает.

Разработкой модернизированного боевого самолета занимается концерн "Штурмовики Сухого". А обновлением Су-25 до версии СМ3 занимается 121 авиаремонтный завод в подмосковной Кубинке.