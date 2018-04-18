Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом

В подмосковном Королеве ограблен дом генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.

Инцидент произошел 16 апреля. Трое неизвестных в масках ворвались в дом, расположенный на Колхозной улице. Они связали проживающего в постройке на участке помощника по дому, забрали у него топор и ключи от коттеджа. Затем преступники ворвались в дом, ударили хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.

Угрожая Обносову топором и ножом, грабители потребовали у него деньги и драгоценности. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, материальный ущерб составил порядка 7 миллионов 400 тысяч рублей. Полиция ведет поиск преступников.