Самые опасные участки на карте столичных дорог: где регулярно происходят ДТП?

Число погибших в ДТП в Москве в этом году снизилось почти на 20 процентов. В Центре организации дорожного движения считают, что ситуация улучшилась благодаря камерам наблюдения, новым схемам движения и дополнительной подсветке на пешеходных переходах. Тем не менее на столичных дорогах есть участки, где нужно быть особенно внимательными.

Самым опасным перекрестком в Москве считается пересечение Каширского шоссе и Шипиловской улицы. За три года здесь погибли 74 человека.

— Движение, конечно, не особо хорошее.

— Почему, что неудобно?

— Цикличность светофоров очень маленькая! Если побольше было бы — можно было бы и проезжать. Не хватает — 4-5 машин проезжает, и потом останавливается все!

Вот одна из последних аварий: молодые люди как раз решили проскочить на красный свет. Автомобиль столкнулся с другой машиной. Два человека скончались на месте.

Еще один печально известный перекресток — пересечение Варшавского шоссе и Сумской улицы. В прошлом году фура там протаранила две легковушки и загорелась. Огонь моментально перекинулся на соседние машины.

На этом перекрестке за минувший год произошло 12 серьезных аварий. Казалось бы, есть светофоры, дорожные знаки, разметка, но некоторые водители почему-то не обращают на них внимания.

— Здесь много аварий — вот именно на этом перекрестке! Правила не соблюдают или светофор плохо работает — даже не знаю, из-за чего. Вроде перекресток такой несложный! Часто — раз в месяц здесь точно аварии бывают. Может, даже чаще!

В ЦОДД назвали около 100 аварийных очагов, где за год произошло больше трех одинаковых ДТП. Среди них есть настоящие бермудские треугольники — как правило, на выездных магистралях и на улицах с тремя и более полосами.

"Люди часто путаются, часто сложно определить, какое из направлений является главным, где нужно уступить дорогу, где ходят пешеходы. Поэтому технически, чем больше мы расширяем перекресток в городе, тем сложнее его регулировать. И по закону больших чисел там, конечно, случаются аварии", — говорит руководитель экспертного центра "Пробок.Нет" Александр Шумский.

Настоящие рекордсмены по числу аварий — МКАД и Третье транспортное кольцо, особенно на тех участках, где сливаются разные потоки.

"Например, съезды с Третьего кольца на Варшавское, Ярославское шоссе и другие подобные развязки. Проблема в том, что там нет полос разгона", — говорит автоэксперт Сергей Радько.

Пешеходы тоже провоцируют аварии. Пересечение Ленинского и Ломоносовского проспектов: в прошлом году здесь произошло аж 30 аварий, но люди все равно бегут на красный.

— Водители ругаются на нас, кричат. А мы тут с колясками, с детьми — прыгаем, скачем. Очень тяжелый переход тут.

И все же Москва на сегодня считается одним из самых безопасных городов России по уровню аварийности.

"Мы сейчас находимся по уровню аварийности примерно на уровне Германии. Нам еще, конечно, есть к чему стремиться, но ежегодно у нас количество погибших минимум на 15 процентов падает", — говорит пресс-секретарь ЦОДД Москвы Анастасия Писарь.

В прошлом году на столичных дорогах погибло около 400 человек — это в два раза меньше, чем было, например, 10 лет назад.