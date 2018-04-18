Резня в Стерлитамаке: палату ученика коррекционого класса охраняет полиция

Под охрану полиции взят устроивший в башкирской школе поножовщину 17-летний подросток. Его палата находится под постоянным наблюдением полицейских, учитывая, что нападавший и пострадавшие госпитализированы в стерлитамакскую клиническую горбольницу N1.

Состояние всех пациентов характеризуется, как не угрожающее их жизни, но средней тяжести, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, следователи СКР уже допросили родителей подростка, а также провели обыск в квартире.

17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака во время урока информатики утром 18 апреля напал на одну из школьниц и учительницу с канцелярским ножом. Девочке-однокласснице он порезал руку. Затем злоумышленник в классе разлил бензин и поджег его. Подросток также попытался перерезать себе горло.

Когда сработала пожарная сигнализация, то в другом классе одна из девочек в панике выпрыгнула со второго этажа. Она также получила травму и госпитализирована. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело. Уже известно, что подросток готовился к преступлению заранее. Он заготовил заранее травматический пистолет и ножи.

"Жду не дождусь этого дня, когда начну стрельбу", — написал в соцсетях подросток.

Учеба в школе 18 апреля приостановлена. В поврежденном кабинете уже начался ремонт. 19 апреля занятия в стерлитамакской школе №1 начнутся по расписанию.