Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге представительного турнира в Монте-Карло сумел обыграть в двух сетах Жиля Симона из Франции. Встреча завершилась в двух партиях, в каждой из которых россиянин был сильнее своего соперника с одинаковым счетом 6:2.

Хачанов и Симон провели на корте 1 час 23 минуты. В 1/8 финала россиянин сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль — Аляж Бедене.

Еще один представитель России Даниил Медведев не смог пробиться в следующий раунд. Японец Кэй Нисикори выиграл у россиянина в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.