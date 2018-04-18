Блёданс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

Утром 18 апреля авиакомпании "Россия" пришлось заменять самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь, а пассажиров – эвакуировать.

Причиной стали шмели, которые разлетелись из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт лайнера.

Актриса Эвелина Блёданс оказалась в числе пассажиров этого рейса. Позже в своем "Инстаграме" она оставила ироничную запись о происшествии на борту.

"Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота", — рассказывает она о происходившем на борту.

"Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров", — иронизирует Блёданс.

По ее словам, "всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства".