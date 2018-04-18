Дело Скрипаля: Лондон ответит Москве до 23 апреля

Выступая в штаб-квартире организации в Гааге, представитель Британии в ОЗХО Петер Уилсон вновь заявил, что Лондон до 23 апреля ответит на вопросы РФ к Великобритании по делу Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

"13 апреля Российская Федерация передала Великобритании список вопросов согласно статье 9 конвенции. Мы ответим по возможности скоро, в течение 10 дней, определенных конвенцией. Мы представим наш ответ странам-членам организации", — заявил Уилсон.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что стало причиной крупного международного скандала.

Власти Великобритании утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.