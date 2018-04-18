У "Боинга" в воздухе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор
В США у пассажирского самолета прямо в воздухе взорвался двигатель. В результате погибла женщина, много пассажиров пострадало. При этом лайнеру все же удалось совершить аварийную посадку.
"Боинг" стремительно теряет высоту. Один из пассажиров транслирует все происходящее в Facebook в режиме реального времени. Взорвался двигатель: осколками повредило крыло, фюзеляж. Выбило иллюминатор, куда утянуло женщину. Пассажиры ринулись на помощь и с невероятным трудом вернули женщину обратно в салон, но она скончалась от травм.
- Мы вместе с еще одним пассажиром 20 минут пытались вывести ее из состояния клинической смерти. Наших усилий было недостаточно.
По сообщениям СМИ, дома ее ждали двое детей. Жертв, уверены эксперты, могло быть гораздо больше.
Boeing-737 летел из Нью-Йорка в Даллас, на борту находились около 140 человек.
Но катастрофы удалось избежать благодаря женщине-пилоту Тамми Джо Шульц. Именно ее пассажиры благодарят за свое спасение. По словам экспертов, экипаж действительно сработал профессионально.
"Здесь умение и везение само по себе, — прокомментировал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. — Потому что оторванные осколки могли бы дальше пойти по хвостовой части, по килю пройтись. Почему два двигателя? Для надежности. Один отказал – другой есть. На одном двигателе самолет может продолжать полет".
"Боинг" совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Шокированных пассажиров эвакуировали. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента. Известно, что этот борт эксплуатировался больше 17 лет. По предварительным данным, к взрыву могла привести утечка топлива в одном из двигателей.
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