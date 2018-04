Пять игроков "МанСити" вошли в символическую сборную чемпионата Англии

В английской премьер-лиге названы имена футболистов, вошедших в символическую сборную по версии игроков чемпионата. В ее составе оказались сразу пять представителей клуба "Манчестер Сити", досрочно оформившего чемпионство в сезоне-2017/18.

В команду года вошли Кевин Де Брейне, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Кайл Уолкер, Николас Отаменди (все – "Манчестер Сити"), Харри Кейн, Ян Вертонген, Кристиан Эриксен (все — "Тоттенхэм Хотспур"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Маркос Алонсо ("Челси") и Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

