Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

В первом квартале 2018 года российские оборонные предприятия передали сухопутным войскам 25 новых танков, 16 зенитных ракетных комплексов и 155 беспилотников, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов на Едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, военачальник официально подтвердил, что в Параде Победы 9 мая примут участие новейшие российские боевые роботы: ударный "Уран-9" и саперный "Уран-6". Они никогда не появлялись на Красной площади. Также впервые на главном военном празднике страны появится боевая машина поддержки танков "Терминатор".

Что касается авиации, то с начала года оборонно-промышленный комплекс передал ВКС 20 новых самолетов, 30 вертолетов и свыше 4 тысяч бомб. Некоторые предприятия сдают боевые машины досрочно. Например, Новосибирский завод еще в феврале поставил в войска два истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще столько же полностью построены, прошли все испытания и скоро отправятся к заказчику.

Улан-Удэнский авиационный завод тоже обгоняет план. Из его цехов раньше срока вышли 7 военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", заявил директор предприятия Леонид Белых.

Российский флот с начала 2018 года получил три новых корабля обеспечения. Среди них настоящий мастер на все руки "Эльбрус". Это универсальное судно, которое может работать спасателем, буксиром, транспортом или гидрографом. Причем достаточно мощное, чтобы ломать лед толщиной более полуметра. На "Эльбрусе" установлена барокамера для декомпрессии водолазов, а также медицинский блок. Современно гидроакустическое и радиолокационное оборудование позволяет составлять карты морского дна, искать затонувшие объекты.

Плюс после ремонта на Северный флот вернулся стратегический подводный крейсер "Тула". Помимо этого, арсеналы ВМФ пополнились 46 крылатыми ракетами "Калибр".

Отдельного упоминания заслужили беспилотники. Например, казанский завод "Эникс" собрал 30 разведывательных дронов "Элерон-3". В свою очередь, Специальный технологический центр отчитался о поставке 153 БПЛА. 80 из них относятся к комплексу "Орлан-10", 40 – к "Леер-3".