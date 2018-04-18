На Новом Арбате провалился грунт

В центре Москвы, на пересечении Нового Арбата и Садового кольца, произошло проседание грунта. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, оперативные службы комплекса городского хозяйства Москвы незамедлительно прибыли на место и пытаются устранить последствия ЧП. О пострадавших и возможном ущербе не сообщается.

В экстренных службах города ТАСС добавили, что дорожное движение на улице Новый Арбат из-за провала асфальта ограничено. В зоне происшествия образовалась автомобильная пробка от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром.

В экстренных службах города ТАСС добавили, что дорожное движение на улице Новый Арбат из-за провала асфальта ограничено. В зоне происшествия образовалась автомобильная пробка от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром.