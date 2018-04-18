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Мировой океан 1 час назад
На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"
В то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной, учёные до сих пор очень мало знают о большей части собственной планеты, которая покрыта водами Мирового океана. Морское дно занимает около 70% поверхности земного шара, и лишь небольшие мелководные участки доступны для изучения без использования сложных подводных аппаратов.
Вот почему практически каждое погружение на глубину в несколько километров приносит новые открытия. В ходе одной из последних экспедиций в 160 километрах от побережья Коста-Рики американские исследователи обнаружили большую группу осьминогов, которые "высиживали" яйца. Только делали они это в самом неподходящем для этого месте.
Команда геохимиков проводила работы по изучению скалистого участка дна, образовавшегося в ходе извержения на глубине трёх километров подводного вулкана. С помощью компактных батискафов учёные искали на застывшей лаве трещины, чтобы собрать образцы тёплой тёмной жидкости, сочащейся из недр. В одной из таких расщелин они внезапно обнаружили десятки осьминогов, которые расположились группами и застыли в странных позах.
Чтобы разобраться в необычном поведении морских обитателей, исследователи передали видеозапись биологу Джанет Войт (Janet Voight) из Филдовского музея естествознания. Та сразу определила, что моллюски относились к неизвестному ранее виду осьминогов. При этом все они были самками, щупальца которых плотно обхватывали прилепленные к камням кладки яиц.
Это сразу показалось учёным удивительным. Ведь глубоководные осьминоги обитают в очень холодной воде и приближение к тёплым потокам из трещин для них равносильно самоубийству. Но, похоже, именно это и запечатлела камера подводников: все самки явно пребывали в состоянии сильного стресса, и ни в одном из 186 яиц не наблюдалось признаков нормального развития эмбриона.
Скорее всего, этот вид осьминогов откладывает яйца в расщелинах и прочих укрытиях с холодной водой и высоким содержанием кислорода. По мнению учёных, обнаруженной группе моллюсков просто не повезло, и они выбрали для кладки слишком тёплую и бедную кислородом трещину. Но столь внушительное количество самок свидетельствует о том, что где-то поблизости должны быть их более успешные сородичи.
"За свою жизнь самки осьминога производят только одну кладку яиц. Чтобы эта огромная популяция была устойчивой, должно существовать очень много более успешных особей, способных заменить умирающих матерей и яйца, которые мы здесь видим", – говорит Войт.
Исследователи сравнивают ситуацию, которая, вероятно, сложилась в этой популяции осьминогов, с разрастающимися городами. Новые районы мегаполисов расползаются всё дальше от центра и не всегда оказываются благополучными. Несмотря на провал миссии этих конкретных самок, наблюдение за тем, как глубоководные животные заботятся о своём потомстве, является важнейшим научным материалом.
Подробнее с результатами нового исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Deep Sea Research Part I.
Отметим, что осьминоги всегда привлекали исследователей: то как одни из самых "находчивых" обитателей океана, то как вдохновляющие объекты для поиска новых роботизированных решений.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) тоже не могут оставаться равнодушными к этим удивительным существам и регулярно посвящают им свои материалы.
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