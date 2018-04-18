Незаконные хостелы в столице: как остановить нелегальный бизнес?

Госдума рассматривает законопроект о запрете обустройства хостелов в жилых помещениях. Доходный бизнес процветает, несмотря на то, что другие жильцы категорически против сомнительного соседства. Они вынуждены постоянно наблюдать пьяные драки, антисанитарию и толпы подозрительных персонажей в подъездах.

— Вы здесь проживаете?

— Да!

— На ночь?

— Сейчас, секунду.

Новый Арбат, элитный дом напротив столичной мэрии. Лица жильцов несчастны: в квартире на пятом этаже недавно открыли мини-гостиницу.

— Ну, в общем, проходной двор, а не дом!

— Там нет никакого санэпидемконтроля, то есть, люди могут заезжать совершенно какие-то там туберкулезные!

По ночам дом не спит: жильцы по очереди ходят успокаивать разбушевавшихся постояльцев.

— Воры-гастролеры, которые зимой поселились в квартире и пытались внутри дома уже работать, домушничать!

— Плюс ко всему у нас был пожар!

В ночлежке мы насчитали тридцать человек. Кто они, откуда — не говорят. Документов нет.

— А вы не подскажете, где у вас здесь можно информацию какую-то почитать? Как проживать?

— No understand, only English.

В доме на 1-й Тверской-Ямской улице уже больше года работают сразу несколько незаконных хостелов.

— В нашем доме сейчас четыре хостела официально дают рекламу о своем существовании! И еще одна гостиница! Каждый из них говорит, что у них до сорока человеко-мест, это они могут разместить единовременно!

Клиенты гостиницы регулярно заливают квартиры внизу и воруют электричество. Мусор выбрасывают в окна. Пьяные стычки — в порядке вещей. Вот постоялец с охранником выясняют отношения.

— Видишь, доска?

— Ты мне не "тыкай"!

— Ты понимаешь, я когда захожу сюда, здесь половина проходит пьяных!

"В данном помещении имеется возможность размещения более тридцати человек, отдельный от жилых помещений многоквартирного дома вход не обеспечен, чем существенно нарушены законные права и интересы жильцов дома", — говорит начальник пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова.

Большинство хостелов — наспех переделанные коммуналки. Много комнат, длинный коридор, просторная прихожая, где обычно сидит администратор.

— Кто здесь хозяин этого хостела? Ну, не хозяин, кто на ресепшене? Кто здесь? Как размещаются? В два этажа, я так понимаю?

— Да! В два этажа, в каждой комнате по пять кроватей!

За место просят от 800 рублей до полутора тысяч в сутки. Доход хозяина ночлежки — около миллиона рублей в месяц.

— То есть, это идет черным налом, видимо, просто они платят деньги, нигде ничего не регистрируется?

— Затрудняюсь сейчас сказать, как у них там эти денежные потоки проходят.

Жильцы за свой дом ведут ожесточенные бои, но закрыть хостел не могут: закон запрещает размещать в квартирах только промышленные производства, но не гостиницы. И вот в Госдуме начали рассматривать проект поправок в Жилищный кодекс.

"Мы предлагаем конкретный запрет на то, чтобы жилье под гостиницы не предоставлялось. Что касается нежилых помещений — пожалуйста, это можно делать. Можно, кстати, и жилье признавать нежилым с отдельным входом, с отдельными какими-то возможностями коммунальными", — говорит председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предполагается, что новый закон вступит в силу уже 1 октября этого года.