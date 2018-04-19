Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

Разочарование для пользователей компьютеров: большинство антивирусных программ обеспечивает защиту 95% при желательных 97%. Это итог проверки 23 антивирусных программ для компьютеров на Windows со всего мира. Их проверило Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd) — Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.

Эксперты развеяли мифы об антивирусниках

Специалисты также развеяли несколько мифов об антивирусах. Среди них убеждение пользователей, что платные программы всегда лучше бесплатных. В исследование впервые вошли сразу две российские разработки — Kaspersky и Dr.Web Antivirus. Это говорит о высокой популярности данных антивирусов. Они соревновались в эффективности с платными и бесплатными версиями антивирусников разработчиков Norton, AVG, ESET, Avira, Avast, Panda, BitDefender, McAfee и Sophos.

Kaspersky пришел к финишу вторым

Лучшим антивирусников оказалась платная программа от румынского разработчика — BitDefender Internet Security. Она набрала 4,593 балла из 5,5 возможных. Всего на 0,2 балла золотому призеру уступил Kaspersky Internet Security. Третье место взяли снова румыны: у бесплатной версии BitDefender Antivirus Free Edition 4,367 балла.

Но от вирусов умеют защищаться не только в Восточной Европе. Четвертое место у английского антивируса BullGuard Internet Security (4,364 балла), а пятое – у американского Norton Security Deluxe (4,313). В десятку лучших вошел бесплатный антивирус Avast Free Antivirus.

На защите от фишинга

От каждого производителя в тест эксперты ICRT отобрали только по одной программе. Вторая антивирусная программа, как, например, у румынского производителя, могла попасть на тест, только если она бесплатна.

Программы тестировались по двум сотням показателям — удобство использования, уровень защиты от вирусов, влияние программы на скорость работы компьютера.

Почти все программы хорошо справляются с защитой от шпионских программ и защищают от фишинга – выуживания идентификационных данных пользователей.

Лучше Defender, чем ничего

В операционной систему Windows 10 предустановлена стандартная защитная программа Windows Defender. 10-я версия "окон" установлена у 43% владельцев компьютеров с Windows. Но исследование показало, что Windows Defender серьезно отстает от конкурентов. Программа заняла 17 место в общем рейтинге. Программу обошли в том числе четыре бесплатных программы.

Windows Defender набрала лишь 3,511 балла, показав удовлетворительные результаты по онлайн-защите, но не пройдя испытания на фишинг и противодействие программам-вымогателям. Кроме того, встроенная защита плохо справляется с защитой компьютера в офлайн-режиме. Впрочем, эксперты посчитали такую защиту "приличной", особенно по сравнению с пользователями более ранних версий Windows, которые не имеют встроенной защиты и остаются без антивирусников практически беззащитными.

Детальное исследование антивирусов для компьютеров с MAC OS будет доступно летом 2018 года. А детальный рейтинг ICRT антивирусников для Windows по всем показателям доступен на портале Роскачества.