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18 апреля 201815:53

Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

EPA

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о том, что глава государства уволил его из-за расследования по поводу утверждений о связях, которые команда Трампа якобы поддерживала с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Об этом Трамп известил мировую общественность в своем аккаунте в Twitter, обозвав Коми "скользким" и заклеймив его как "худшего директора ФБР в истории".

Американский президент опроверг какой-либо сговор с Москвой, "кроме как со стороны демократов".

Ранее 57-летий Коми дал в преддверии выхода своих мемуаров "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" интервью американским телеканалам, в котором назвал Трампа лжецом, который, по словам бывшего руководителя ФБР "относится к женщинам как мясу, и это отбрасывает тень на всех, кто с ним работает".

США неоднократно обвиняли РФ в кибер-вмешательстве в президентские выборы 2016 года, намекая, что должна была победить кандидат от демократов Хиллари Клинтон, а не представитель республиканцев Дональд Трамп.

В настоящее время расследование на этот счет продолжают ФБР, специальные комитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного министерством юстиции США спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ключевые помощники многократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

Москва также множество раз опровергала утверждения о своих попытках как-то повлиять на ход политических выборов в США.

Коми был уволен со своего поста 9 мая 2017 года с формулировкой "за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству".

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