Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о том, что глава государства уволил его из-за расследования по поводу утверждений о связях, которые команда Трампа якобы поддерживала с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Об этом Трамп известил мировую общественность в своем аккаунте в Twitter, обозвав Коми "скользким" и заклеймив его как "худшего директора ФБР в истории".

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)!