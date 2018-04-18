Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о том, что глава государства уволил его из-за расследования по поводу утверждений о связях, которые команда Трампа якобы поддерживала с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.
Об этом Трамп известил мировую общественность в своем аккаунте в Twitter, обозвав Коми "скользким" и заклеймив его как "худшего директора ФБР в истории".
Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.
Американский президент опроверг какой-либо сговор с Москвой, "кроме как со стороны демократов".
Ранее 57-летий Коми дал в преддверии выхода своих мемуаров "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" интервью американским телеканалам, в котором назвал Трампа лжецом, который, по словам бывшего руководителя ФБР "относится к женщинам как мясу, и это отбрасывает тень на всех, кто с ним работает".
США неоднократно обвиняли РФ в кибер-вмешательстве в президентские выборы 2016 года, намекая, что должна была победить кандидат от демократов Хиллари Клинтон, а не представитель республиканцев Дональд Трамп.
В настоящее время расследование на этот счет продолжают ФБР, специальные комитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного министерством юстиции США спецпрокурора Роберта Мюллера.
Трамп и его ключевые помощники многократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.
Москва также множество раз опровергала утверждения о своих попытках как-то повлиять на ход политических выборов в США.
Коми был уволен со своего поста 9 мая 2017 года с формулировкой "за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству".
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