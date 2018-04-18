Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

Самолет-заправщик Ил-78М-90А успешно прошел так называемые "частотные" испытания. Инженеры предприятия "Авиастар-СП" и Центрального аэрогидродинамического института закрепили на новой машине 260 датчиков и "колебали" танкер в 50 разных местах. Результаты тестирования помогут проанализировать и спрогнозировать возможные отклонения от норм, когда самолет начнет летать, уточняет пресс-служба "Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина".

Ил-78М-90А должен стать основным летающим танкером ВКС России. Одновременно он может заправлять два истребителя или один самолет стратегической авиации.

Новый заправщик создан на основе военно-транспортного Ил-76МД-90А, также известного под именем Ил-476. Основная разница между ними в том, что у танкера грузовой отсек полностью занят цистернами с керосином. А под крыльями и на фюзеляже закреплены два УПАЗа, или универсальные подвесные агрегаты заправки. Это меньше, чем у предшественника. Однако благодаря новому оборудованию процесс перекачки топлива занимает гораздо меньше времени.

И транспортник, и танкер теперь имеют "стеклянные" кабины: аналоговые циферблаты и датчики заменили на 8 широкоформатных ЖК-дисплеев. Кроме того, на самолетах установили пилотажный комплекс "Купол-lll-76М". В него встроены автопилот, система предупреждения о столкновении с землей, метеорадар, который заранее увидит грозу или зону турбулентности. Помимо прочего, электронные системы самолета автоматически обнаруживают горные вершины, высокие здания и встречные самолеты.