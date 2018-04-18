Лоукостеры подумывают о стоячих местах в самолетах

На выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге была представлена усовершенствованная модель стоячих мест для самолетов. Как пишет The Telegraph, с 2010 года разрабатывала их дизайн одна из итальянских фирм.

Производители отметили, что подобные "кресла" позволят "уплотнить рассадку", поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 процентов.

Ожидается, что такие "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, которые совершают перелеты на небольшие расстояния, а также у бюджетных авиаперевозчиков.

Как пишет Газета.Ru, этими "стоячими креслами" уже заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.

Ранее сообщалось, что в компании Airbus разработали проект спален, игровых комнат и конференц-залов, которые будут расположены в грузовых отсеках самолетов.