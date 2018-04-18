СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

Следствие выясняет причины многолетних запретов прокуратурой проверки противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудниками СКР допрошены прокурор города Кемерово и его помощник. Им задали вопрос: почему были запрещены противопожарные проверки предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО "Кемеровского кондитерского комбината" и крупнейшего арендатора ООО "Зимняя вишня Кемерово"?

Петренко подчеркнула, что работники прокуратуры объяснили этом тем, что руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

17 апреля в своем докладе Совету Федерации генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил сенаторам, что следственные подразделения СКР продолжают оставаться неэффективными как на стадии приема обращений, так и при расследовании уголовных дел.

Следственный комитет России был образован в 2011 году вместо Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.