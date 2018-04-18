Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам

Бывший директор столичного театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, находящийся под стражей, пожаловался на ухудшение условий содержания в следственном изоляторе и переселение к ворам и наркоманам.

Об этом он, как сообщает РИА Новости, сообщил на заседании Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях.

Малобродский рассказал, что его перевели из СИЗО-1, где он содержался в камере с четырьмя некурящими подследственными, обвиняемыми по экономическим преступлениям, в СИЗО-4. Там, по его словам, "на восьми койках содержатся более 10 воров и наркоманов и висит густой табачный дым".

Он выразил сомнение в том, что вряд ли этот перевод поможет ему быстрее ознакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает 258 томов и попросил суд поместить его под домашний арест.

В мае 2017 года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

В рамках возбужденного уголовного дела в следственный изолятор были помещены бывший бухгалтер Нина Масляева и Малобродский. Генеральный директор студии Юрий Итин и сам Серебрянников были помещены под домашний арест.