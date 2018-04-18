Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков

Ракетный крейсер "Варяг" никогда не был в сирийском Тартусе, местный порт просто не способен принимать корабли такого размера и класса. Более того, флагман Тихоокеанского флота России не может перевозить бронетехнику, у него нет для этого подходящих трюмов.

Так официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление Службы безопасности Украины, будто "Варяг" перевозил в Сирию наемников и бронетехнику.

Конашенков предложил "малограмотному руководству украинских спецслужб" перед тем, как придумывать небылицы, советоваться с западными кураторами или хотя бы с командованием собственных ВМФ.

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию, что украинские силовики арестовали двух граждан России. У одного из них обнаружили военный билет с отметкой о наградах за военную операцию в Сирии. На допросе он рассказал, будто в период с 2015 по 2017 год служил на крейсере "Варяг" и не раз участвовал в переброске бойцов компании "Вагнер", боевой техники и боеприпасов в Арабскую Республику.