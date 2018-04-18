Новости Экономика

Все видео этой рубрики
18 апреля 201817:47

SWIFT обещает не отключать Россию

Youtube/Deutsche Bundesbank

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что выступая на собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) генеральный директор SWIFT Готфрид Лайбрандт пообещал российским коллегам, что РФ не будет отключена от межбанковской системы из-за санкций. Он сообщил, что SWIFT является нейтральной организацией.

Ряд средств массовой информации 17 апреля сообщили о готовности руководства России к тому, что введение новых американских санкций может привести к отключению страны от SWIFT.

Глава Сбербанка России Герман Греф в связи с этим заявил, что, по его мнению, вероятность отключения РФ от SWIFT и включения Сбербанка России в санкционный список министерства финансов США мала.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.

Сейчас

17:42

Госдеп США: российские наемники пытались атаковать американские позиции в Сирии

17:30

SWIFT обещает не отключать Россию

17:00

Подросток, устроивший поножовщину в школе, взят под стражу

16:42

Выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

16:30

СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

15:07

На Новом Арбате провалился грунт

14:13

За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Подросток, устроивший поножовщину в школе, взят под стражу

Подросток, устроивший поножовщину в школе, взят под стражу

48 минут назад
СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

1 час назад
Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам

Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам

38 минут назад
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

49 минут назад
Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

2 часа назад
Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное

Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное

18 минут назад
11 вещей, вызывающих раковые заболевания

11 вещей, вызывающих раковые заболевания

5 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

8 часов назад
Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

5 часов назад
Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram

Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram

27 минут назад
Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков

Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков

42 минуты назад
Лоукостеры подумывают о стоячих местах в самолетах

Лоукостеры подумывают о стоячих местах в самолетах

1 час назад
На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин

На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин

1 час назад
Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

2 часа назад
Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

2 часа назад
Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

2 часа назад
Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

2 часа назад
На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

2 часа назад
На Новом Арбате провалился грунт

На Новом Арбате провалился грунт

2 часа назад
Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

2 часа назад
Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

3 часа назад
Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

3 часа назад
У "Боинга" в воздухе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор

У "Боинга" в воздухе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор

3 часа назад
За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

За акцию у здания ФСБ Алехина получила 100 часов работ

3 часа назад
Дело Скрипаля: Лондон ответит Москве до 23 апреля

Дело Скрипаля: Лондон ответит Москве до 23 апреля

3 часа назад
Немецкий школьник нашёл тысячелетний клад с сотнями серебряных монет

Немецкий школьник нашёл тысячелетний клад с сотнями серебряных монет

3 часа назад
Блёданс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

Блёданс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

3 часа назад
Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций

Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций

3 часа назад
Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом

Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом

4 часа назад
В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

4 часа назад
Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

4 часа назад
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком

4 часа назад
Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?

Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?

4 часа назад
Блокировка "одного из сервисов" остановила онлайн-продажи билетов в Кремль

Блокировка "одного из сервисов" остановила онлайн-продажи билетов в Кремль

4 часа назад
Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь

Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь

5 часов назад
Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Telegram

Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Telegram

5 часов назад
Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

5 часов назад
Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов

Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов

5 часов назад
Преступления Талибана заставили человечество создать виртуальный музей

Преступления Талибана заставили человечество создать виртуальный музей

7 часов назад
Создатели Барби удивили пользователей Twitter, назвав ее фамилию спустя 60 лет

Создатели Барби удивили пользователей Twitter, назвав ее фамилию спустя 60 лет

7 часов назад
60 минут. Отложенные санкции США

60 минут. Отложенные санкции США

21 час назад
1 145
В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

17.04.2018 11:45
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

16.04.2018 21:30
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

16.04.2018 10:00
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58