SWIFT обещает не отключать Россию

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что выступая на собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) генеральный директор SWIFT Готфрид Лайбрандт пообещал российским коллегам, что РФ не будет отключена от межбанковской системы из-за санкций. Он сообщил, что SWIFT является нейтральной организацией.

Ряд средств массовой информации 17 апреля сообщили о готовности руководства России к тому, что введение новых американских санкций может привести к отключению страны от SWIFT.

Глава Сбербанка России Герман Греф в связи с этим заявил, что, по его мнению, вероятность отключения РФ от SWIFT и включения Сбербанка России в санкционный список министерства финансов США мала.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.