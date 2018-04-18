В нью-йоркском метро появились проездные с Дэвидом Боуи

В нью-йоркской подземке начали продаваться транспортные карты с портретом Дэвида Боуи. Приобрести новые проездные можно на станции Broadway/Lafayette, близ которой знаменитый музыкант жил некоторое время, сообщает Brooklyn Vegan.

Стоимость карты с портретом Боуи составляет 6,5 доллара, это эквивалент двух поездок в метро. При желании на карту можно положить дополнительные средства.

Помимо новых транспортных карт, на платформе Broadway/Lafayette также появились постеры, рекламирующие выставку "David Bowie Is", которая в настоящий момент проходит в Бруклинском музее.

Ранее именных транспортных карт в Нью-Йорке удостаивались также герои сериала "Твин Пикс". В 2017 году были выпущены проездные билеты с их фотографиями.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фотографии из турне Дэвида Боуи по СССР.