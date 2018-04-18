Тема:
Конфликт в Сирии 57 минут назад
Госдеп США: российские наемники пытались атаковать американские позиции в Сирии
Российские наемники недавно якобы попытались атаковать позиции американских военных в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его мнению, их "безрассудное вмешательство" в Сирию и поддержка Башара Асада повысили риск столкновения Москвы с Западом.
"Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — заявил Уэсс Митчелл перед международным комитетом палаты представителей США.
Конфликт в Сирии может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН, заявил помощник госсекретаря. Он добавил, что США настаивают на том, чтобы Россия была конструктивным участником переговоров и привела Башара Асада за переговорный стол, сообщает РИА Новости.
Помощник главы американского внешнеполитического ведомства считает, что Москва до сих пор игнорировала призывы и срывала переговоры в Женеве. Видимо, под срывом переговоров он подразумевает межсирийские консультации, которые прошли в Астане, и дали стимул к прекращению кровопролития в Сирийской Арабской Республике.
Американские военные находятся на территории Сирии незаконно, в отличие от россиян, которые были приглашены официально сирийским правительством.
В феврале 2018 года Вашингтон заявил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. По наступающим был открыт интесивный артиллерийский огонь. В результате этого, по данным американских СМИ, погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
Гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранения получили 25 сирийских ополченцев, заявило Минобороны России. Минобороны отметило, что обстрел ополченцев был внезапным, а причиной инцидента не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против спящей ячейки "Исламского государства" (организация запрещена в России как террористическая).
Ранее по теме
-
Режиссура войны: фейки "Белых касок" о "химатаках" снимались за рис, финики и печенье57 минут назад
-
Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков2 часа назад
-
Василий Небензя: Ракка лежит в руинах19 часов назад
-
Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте21 час назад
-
Захарова назвала нечистоплотной информацию о том, что Россия мешает расследованию ОЗХО22 часа назад
-
Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Бойня в башкирской школе: новые подробности
- SWIFT обещает не отключать Россию
- Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью
- В самолетах будущего придется летать стоя
Самое читаемое
-
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- У "Боинга" в небе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор. Видео
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
- Экс-священник выгнал на улицу беременную жену и избил любовницу
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Тереза и Филип Мэй: общие интересы наживы на войне?
- СМИ: ЕС подверг критике "Шелковый путь" Китая
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- ЦБ РФ остановил покупку валюты. Уроки прошлого?
- Роскомнадзор может заблокировать и Facebook
- 11 вещей, вызывающих раковые заболевания
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси