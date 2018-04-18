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Обнаружение и изучение чёрных дыр Вселенной 1 час назад
Индийский физик рассказал, как найти кротовые норы Вселенной по их теням
Раджибул Шейх (Rajibul Shaikh) из Института фундаментальных исследований Тата в Индии предложил способ отличить горловины кротовых нор от чёрных дыр. Препринт научной статьи с теоретическими выкладками физика опубликован на сайте arXiv.org.
Кротовая нора (она же кротовина и червоточина) – это гипотетический объект, в каждый момент времени представляющий собой "прямой туннель" между теми или иными областями пространства. Представим себе измятый лист бумаги. Можно путешествовать, не покидая его поверхности. Тогда, чтобы попасть из точки А в точку Б, придётся добросовестно преодолеть все её изгибы. А можно "проколоть" поверхность и попасть в нужную точку на другой стороне напрямик. Вот такую возможность и предоставляет червоточина (правда, не космическим кораблям, а в лучшем случае фотонам).
Кротовые норы давно будоражат воображение физиков, ведь это способ заглянуть в области пространства, недоступные для прямого наблюдения из-за совсем небольшой в масштабах космоса скорости света. Кроме того, согласно некоторым теориям, червоточины соединяют разные вселенные в Мультивселенной. А значит, потенциально можно заглянуть и в другую вселенную.
Наличие червоточин не противоречит общей теории относительности Эйнштейна – наиболее глубокой и лучше всего проверенной на сегодняшний день теории пространства-времени. Правда, для поддержания кротовины необходимы экзотические формы материи, в существовании которых физики пока не уверены.
Там, где теоретикам не хватает знаний, может помочь наблюдение. Трудность в том, что для астронома "вход" в кротовую нору (горловина, как говорят специалисты) должен выглядеть практически так же, как чёрная дыра.
Как известно, чёрные дыры не наблюдаются непосредственно, на то они и чёрные. Их обнаруживают благодаря свечению падающего на них вещества, параметрам орбит тел-спутников, а с недавних пор ещё и гравитационным волнам. Однако до сих пор астрономам не было известно способа отличить чёрную дыру от кротовой норы.
Шейх предлагает такой метод. Он основывается на особой структуре, которая образуется из-за воздействия гравитации чёрной дыры на окружающие её фотоны. Это характерная тёмная область на ярком фоне, так называемая тень. Источником "подсветки", необходимой для создания тени, может являться как диск падающей в чёрную дыру материи (аккреционный диск, как говорят специалисты), так и другие небесные тела.
Физик рассмотрел определённый класс червоточин, так называемые кротовые норы Тео. Он теоретически изучил зависимость формы тени горловины от скорости её вращения вокруг своей оси. Затем автор сравнил полученные результаты с поведением наиболее популярной модели вращающейся чёрной дыры, известной как чёрная дыра Керра.
Как уточняет издание ScienceAlert, выяснилось, что при медленном вращении горловину червоточины невозможно отличить от чёрной дыры. Однако, если объект крутится быстрее, форма тени позволяет сказать, чёрная дыра перед нами или всё-таки горловина червоточины. Важно, что такие скорости не являются запредельно высокими и вполне могут наблюдаться в реальности.
"Полученные здесь результаты показывают, что червоточины, которые рассматриваются в данной работе и имеют разумную скорость вращения [вокруг своей оси], благодаря наблюдениям их теней можно отличить от чёрных дыр", – пишет Шейх в аннотации к своей статье.
Трудность состоит в том, что на сегодняшний день тени ни от чёрных дыр, ни от горловин кротовых нор ещё ни разу не наблюдались. Причина в том, что для этого требуется очень высокое разрешение (способность различать мелкие детали). Однако система радиотелескопов EHT, предназначенная для того чтобы непосредственно "разглядеть" горизонт событий чёрной дыры, предположительно обладает нужными параметрами и уже провела первые наблюдения. Так что, возможно, совсем скоро мы узнаем, существуют ли кротовые норы.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как найти среди чёрных дыр ровесниц Вселенной.
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