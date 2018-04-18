В студии "Прямого эфира" мать встретилась с дочерью, которая 25 лет была в рабстве

В студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" через 25 лет разлуки встретились мать и дочь. Наталья – старшая из девяти детей Татьяны Шурмановой – пропала при непонятных обстоятельствах, но все эти годы мать отказывалась признать ее умершей, надеясь, что дочь найдется.

Обращение в правоохранительные органы и в другие телепередачи результата не принесли.

Известно было лишь то, что Наталья, которой тогда было 22 года, захотела самостоятельности и уехала к бабушке в село Сабарка. Там она устроилась на работу и даже получила жилье. А потом пропала.

Соседка, которой уже нет в живых, слышала лишь то, что Наталью заставляли быстрее одеваться и куда-то торопили. Было предположение, что она уехала на заработки в ближнее зарубежье.

Корреспонденты "Прямого эфира" провели собственное расследование и разыскали женщину, похожую на Наталью Шурманову, в Ташкенте. Женщину привезли в Москву, и она рассказала страшную историю, которая с ней произошла.

Наталья приехала в Ташкент 25 лет назад с какой-то девушкой, но на вокзале они потерялись, и Наташа осталась совершенно одна.

Девушка стала жить практически на улице, затем ее использовали практически как рабыню. Она работала на плантациях: копала землю, сажала деревья, помидоры, опрыскивала химикатами. Бывало, что "нарывалась на подонков и отморозков", которые вывозили ее в поле и избивали.

Кормили плохо, даже хлеба не хватало всем работникам. "Была борьба – не на жизнь, а на смерть – с такими же отбросами общества, как и я. Приходилось все терпеть, лишь бы выжить, а не сдохнуть", – вспоминает Наталья.

Потом она встретила мужчину, который дал ей кров и еду. С ним она прожила четыре года, а потом этот мужчина умер, и она опять оказалась на улице.

После похорон женщина стала часто бывать на его могиле, где, по ее словам, ее "мертвые оберегали".

Однажды жительница Ташкента Ханифа Холмирзаева встретила на улице бездомную, которая попросила у нее еды. Женщина приютила Наталью и больше двух лет ее опекала, поселив в своем загородном доме.

Ханифа рассказывает, что Наталья была в очень странном состоянии, всего боялась: к газовой плите не подходила, от работающего пылесоса убегала. Более того: ей нужно было напоминать, чтобы она помылась, поменяла и постирала одежду.

Куда увезли Наташу много лет назад, кто заставил ее уехать из родного дома, в каких условиях она жила все эти годы, и как прошла встреча матери и дочери 25 лет спустя? Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".