Захваченные бывшим чиновником предметы искусства выставят в музее

Из частного собрания осужденного чиновника через Третьяковскую галерею в "Новый Иерусалим": подмосковному музею передали коллекцию картин известных художников, а также старинные книги и фотографии, которые были конфискованы у бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова. Сейчас он отбывает срок за хищение бюджетных миллиардов.

Картины Айвазовского и Коровина, редкие издания Пушкина, Толстого и Грибоедова более чем вековой давности: все это обрело новый дом в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в городе Истре Московской области.

Все эти предметы искусства — всего их 37 — были изъяты у бывшего заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова. Сам он сейчас отбывает крупный срок в тюрьме — 14 лет за мошенничество. Всего, по подсчетам, он нанес ущерб правительству и госучреждениям Подмосковья на сумму 17 миллиардов рублей. И поэтому художественные ценности, найденные у Носова, были арестованы.

Редкие книги и картины два года хранились в запасниках Третьяковской галереи. На них претендовала супруга бывшего крупного чиновника, но следствию удалось признать Носова банкротом. Так что сегодня все экспонаты официально передали в один из крупнейших выставочных центров Московской области.

Уже в ближайшее время возможность взглянуть на утраченные предметы искусства будет у всех жителей и гостей Подмосковья. Экспонаты через два-три месяца будут в свободном доступе в музее "Новый Иерусалим".