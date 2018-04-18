В городе Дума приступили к работе эксперты Организации по запрету химоружия (ОЗХО). Военному корреспонденту Евгению Поддубному удалось найти и пообщаться в городе Дума с сирийским мальчиком, которого вынудили участвовать в постановке якобы химической атаки.

Это им оказалось несложно. Он рассказал, как работает в Сирии "голливуд" "Белых касок".

11-летний Хасан Диаб снимался в ролике о фальсифицированной химатаке "Белых касок" за еду — финики, рис, печенье — 7 апреля в Думе. Хасан жив и здоров. Он передает привет всем, кто так сильно переживает за пострадавших в Думе от отравления и одобряет удары по Сирии.

"Мы были в подвале, — вспоминает Хасан Диаб. – Мама сказала мне, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: "Идите в больницу". Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и стали поливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми".

После этого псевдоправозащитная организация "Белые каски" выложила в Интернет видео, которое якобы доказывает применение химического оружия в Думе, а жителям на видео, якобы, оказывают медпомощь при отравлении химвеществами.

И на кадрах все видят Хасана Диаба, которому актеры "оказывают" медицинскую помощь, когда он в ней не нуждается. Отца Хасана не было в это время дома, он был на работе. Когда он узнал о том, что ребенок в больнице, то побежал сразу туда.

"Когда я узнал, что ребенок в больнице, то отпросился с работы и побежал сразу туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашёл в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис. И всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — подчеркивает отец Хасана.

И сейчас Хасан Диаб прекрасно себя чувствует. 18 апреля он был в Дамаске.

Понятно. Что фальсификация была сделана грубо, на скорую руку. Люди, которые принимали в этой постановке участие, находятся в Думе. Но эти кадры послужили поводом для нанесения удара американцами, британцами и французами по суверенному государству – Сирии.