Суд обязал Копперфилда рассекретить фокус с исчезновением людей
Против известного иллюзиониста Дэвида Копперфилда в США в суд был подан иск. Истец — британец Гэвин Кокс утверждал, что в 2013 году он получил травмы во время исполнения фирменного трюка фокусника с "исчезновением" людей.
Он утверждал, что исполнительный продюсер шоу Копперфилда и его близкий друг Крис Кеннер продемонстрировал технику выполнения фокуса в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, где проходило выступление иллюзиониста.
Во время трюка со сцены одновременно исчезали примерно 12 человек, которых, как выяснилось, ассистенты Копперфилда тайно выводили по темным внутренним помещениям, чтобы затем вернуть обратно на сцену, сообщает ТАСС.
В результате такого прохода вместе с другими участниками трюка Гэвин Кокс упал и получил травмы, лечение которых обошлось ему в 400 тысяч долларов.
Британец подал в суд на Копперфилда и отель, требуя компенсации ущерба.
В результате суд штата Невада обязал раскрыть секрет фокуса с исчезновением группы людей со сцены, и присяжным позволили ознакомиться с его техникой исполнения.
Для дачи показаний в суд должен явиться и сам Копперфилд, передает Associated Press.
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