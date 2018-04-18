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Отравление Скрипаля 32 минуты назад

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18 апреля 201820:53 Дарья Григорова

"Дело Скрипалей": Лондон объявил о реновации Солсбери, скрывая "Новичка"

Так называемое "дело Скрипаля" 19 апреля будут обсуждать в Совбезе ООН в Нью-Йорке и уже обсуждают в Организации по запрещению химоружия в Гааге. Журналистов на заседание не пустили, посоветовали следить за новостями через микроблоги. Там в какой-то момент появилась информация о том, что эксперты не смогли установить страну происхождения вещества, которым якобы были отравлены Сергей и Юрия Скрипали. В это время "химическая дезинфекция" проходит в самом Солсбери.

Так называемый "Новичок" никуда не испарился, так говорят британские власти. Они уверяют, что над веществом не властны ни дождь, ни солнце, ни время. А потому планируется потратить миллионы фунтов: из парка, где нашли Скрипалей, вывезут почву, на улице поменяют плитку. Операцию по реновации Солсбери будут проводить вооруженные силы.

В городе уже замечен военный грузовик. На кузове — оранжевая наклейка "взрывоопасные вещества". Известно, что в Солсбери со дня на день приедут 190 солдат, которые будут ликвидировать последствия до самого Рождества. Хотя, казалось бы, в отравленном парке утки чувствуют себя вольготно, а люди ходят мимо безо всяких спецкостюмов уже полтора месяца. Британские власти поясняют: концентрация "Новичка" ничтожно мала, чтобы навредить живым организмам. Но главный эффект большой уборки был произведен еще до ее начала — местные не на шутку испугались.

"Это очень грязная серия инцидентов. Если бы у меня были какие-то планы ехать в Россию, я бы никогда и ни за что не поехал!" – с ужасом в глазах заявляет один из жителей Солсбери.

Кроме парка чистку проведут в ресторане и пабе, где сидели Скрипали, а также в отделении скорой помощи и в доме сержанта Бейли, который отравился после контакта с бывшим британским агентом и его дочерью. В общей сложности военные будут работать в 9 разных точках.

"Идет четкая линия на зачистку каких-либо доказательств. Это первое. Второе, продолжена линия на то, чтобы скрывать Скрипалей от общественности. Никто их не видел, никто не видел фотографий, никто не имеет возможности с ними общаться", — констатирует посол России в Британии Александр Яковенко.

Возможности влиять на британцев в полном объеме у нас, конечно, весьма ограничены. Но на кону стоит репутация этого правительства, потому, чем больше затягивается вот эта секретность вокруг этого очень резонансного дела, тем больше даже те же самые британцы задают больше вопросов своему собственному правительству.

И тут будто на помощь приходит новость о вечнозеленом "Новичке".

"Все это очень напоминает историю с полонием, когда кто-то ходил по маршруту и просто оставлял метки, сейчас то же самое повторяется. Там на двери нашли, еще в ресторане нашли, то есть это просто явная фальсификация доказательств. Британцы пытаются ввести в заблуждение мировую общественность и инспекторов ОЗХО", — подчеркивает бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, эксперт Игорь Никулин.

За новостями из Солсбери в 10 часовых поясах от Гринвича следят в Приморском крае. В Арсеньеве живет родная племянница Сергея Скрипаля и двоюродная сестра Юлии — Елена. Она уверена, ее родные пропали из виду не по своей воле.

"И даже если бы, как нам преподносят иностранные СМИ информацию о том, что Юля не хочет вернуться в Россию. Она могла бы спокойно выйти и сказать об этом. Ну, что здесь такого? Выйди и скажи корреспондентам свое непосредственное мнение. Я думаю, что ей не дают. Они переживают, что она может сказать непосредственно в камеру что-то не то, что от нее хотят", — предполагает Елена Скрипаль.

Пока британская сторона ограничивается новыми подробностями, которые нередко противоречат предыдущим заявлениям. Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении было в жидком состоянии. Хотя до этого те же эксперты заявляли, что это был гель, а еще раньше — газ. То же — и с местом отравления. В начале на входную дверь в дом Скрипалей никто и внимания не обращал, а потом вдруг именно она оказалась отравлена и опасна, как и многое другое до сих пор!

"Если бы он был активен, за эту ручку хваталось много людей, и были бы множественные косвенные отравления, и так далее, чего фактически нет. А люди туда заходили. И по поводу животных, и по поводу обысков, по поводу всего, что они там перешерстили. В этой связи у меня создалось впечатление, что падение людей такое резкое в парке, на скамейке, было следствием обработки их спреем. Каким-то обездвиживающим спреем", — считает доктор химических наук, профессор Леонид Ринк.

Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия начался с отравления в Солсбери. Тему подняли по инициативе Великобритании, которая накануне опубликовала свой доклад.

"Идентификация использованного вещества — это неотъемлемая часть доказательств в нашем расследовании. Но, конечно, ни лаборатория в Портон-Дауне, ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке. Мы считаем, что только у России есть технические способности, опыт и мотив избрать целью Скрипалей", — заявляется в британском сообщении для ОЗХО, которое предоставил постпред Великобритании Питер Уилсон.

Получается, вместо доказательств — вновь только предположения. При этом технические способности России, на которые ссылаются британцы, очевидно, весьма ограничены — раз Сергей и Юлия Скрипаль в рекордные сроки поправились после комы.

"Чтобы предотвратить доступ российских специалистов к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медицинские работники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что дало возможность собрать биохимический материал и манипулировать состоянием их здоровья, даже не консультируясь с ними", — говорится в российском докладе ОЗХО

"Великобритания не публикует результаты своего расследования. Понятно, что если бы в результате расследования выявились бы факты, которые подтвердили бы вину России, то безусловно эти факты были бы опубликованы", — уверен эксперт по химоружию, инспектор ООН по Ираку а 1994 году Антон Уткин.

Лондон все-таки ответит на вопросы Москвы по "делу Скрипаля", это в Гааге пообещал постпред Британии при ОЗХО. На подготовку они потребовали 10 дней. Неизвестно, останутся ли в Солсбери к этому времени хоть какие-то улики.

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