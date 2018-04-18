Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина

Расследование инцидента с американским лайнером, у которого на высоте почти 10 тысяч метров взорвался один из двигателей, займет до полутора лет. Пассажиры "Боинга" в этом полете пережили, наверное, самые страшные полчаса своей жизни, когда обломки обшивки пробили один из иллюминаторов. В него тут же стало затягивать сидевших рядом. При этом пилот (женщина) сумела сохранить стальное хладнокровие и посадить аварийный самолет.

Авиакатастрофа в век соцсетей: за всем происходящим на борту можно было наблюдать онлайн, один из пассажиров — Марти Мартинес — тут же организовал видеотрансляцию. Десятки фотографий в Facebook и сообщений в Twitter — с терпящего бедствие самолета.

"Боинг-737" американской авиакомпании Southwest Airlines. Рейс 1380 из нью-йоркского аэропорта Ла Гвардия в Даллас, штат Техас. На высоте 9750 метров у авиалайнера взорвался один из двигателей.

"На протяжении 20-30 минут я думал, что мы все погибнем, — признается пассажир рейса 1830 Мэтт Трэнчин. — В этот момент все стали связываться со своими семьями. Моя жена беременна первым ребенком. Я потратил какое-то время, чтобы понять, какими должны быть мои последние слова".

Взрывом разбило иллюминатор, и (крайне редкий в истории авиации случай) стало затягивать в него сидевшую в 14-м ряду женщину, Дженифер Риордан. "Послышался хлопок, и она оказалась снаружи почти по пояс, — рассказывает пассажир рейса 1380 Тим Макгинти. — На других иллюминаторах была кровь".

Ее пытались спасти и стюардессы, и пассажиры — в салон пострадавшую общими усилиями удалось вернуть, но она получила множественные травмы, от которых позже, уже в госпитале на земле, скончалась.

Женщина-пилот Тамми Джо Шульц — она раньше служила в военной авиации, летала на истребителях, приняла единственно верное решение: запросила экстренную посадку в Филадельфии.

Посадка, больше похожая на падение. Все — в кислородных масках. Разгерметизация на такой высоте грозит кислородным голоданием и кессонной болезнью из-за резких перепадов давления — и от того, и от другого маска как раз и уберегает. На время, необходимое для приземления. "Помимо мастерства экипажа, элемент везения есть, — считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. — Если бы элементы двигателя попали в жизненно-важные органы самолета, то могла произойти неповторимая беда".

Есть фото, на котором пилот Тамми Шульц сразу после посадки в салоне самолета благодарит пассажиров за хладнокровие и терпение. Сейчас аварийный "Боинг" осматривают специалисты, которые должны определить, что же стало причиной авиационного происшествия.