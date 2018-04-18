Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп станет не первым американцем, который пожмёт руку Ким Чен Ыну. Президент США подтвердил догадки журналистов The Washington Post о том, что "проверку Пхеньяном" сначала пришлось пройти одному из наиболее близких его советников и главному кандидату на пост госсекретаря Майку Помпео.

По информации телеканала SBC, Трампу понравилось, что Помпео использует в работе не только официальные дипломатические каналы — как делал Тиллерсон, но и так называемую "тихую дипломатию", то есть использование секретных каналов для установления диалога с разведслужбами других стран.

Граница двух стран – место, где солдаты Севера и Юга стоят лицом к лицу. Самая охраняемая часть демилитаризованной зоны. Именно здесь официальные представители двух Корей пересекают государственную границу для двусторонних переговоров. Кстати, если экс-директор ЦРУ Помпео действительно посещал Пхеньян для тайных переговоров с Ким Чен Ыном, то его путь в КНДР, скорее всего, проходил через эту зону.

О секретном визите кандидата в госсекретари США Майка Помпео первой сообщила газета The Washington Post.

Контактов на столь высоком уровне между США и Северной Кореей не было с 2000 года, когда КНДР посещала бывшая тогда главой американской дипломатии Мадлен Олбрайт. Кстати, вскоре после этого начался новый виток Корейского кризиса, который в прошлом году достиг максимального накала и открытых угроз с обеих сторон о взаимном уничтожении ядерным оружием.

Трамп сегодня сначала косвенно подтвердил факт переговоров Помпео с Ким Чен Ыном, когда принимал у себя японского премьера Синдзо Абэ, а затем открыто признал это в своем "твиттере".

"Помпео встретился с Ким Чен Ыном на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, были налажены хорошие отношения. Детали саммита — дорабатываются. Денуклеаризация — отличная вещь для всего мира, и также для Северной Кореи".

Совсем свежие кадры, сняты 16 апреля. Ким Чен Ын — в отличном настроении. Гастроли китайского балета в Пхеньяне — косвенное свидетельство успеха недавней поездки руководителя КНДР в Пекин. Заручившись поддержкой Китая перед переговорами о денуклеаризации, Ким Чен Ын готовится к межкорейскому саммиту. Встреча с президентом Мун Чжэ Ином состоится 27 апреля в демилитаризованной зоне.

Впервые после окончания Корейской войны лидер Севера пересечет границу на 38-й параллели — саммит пройдет на территории южнокорейского контроля в Доме дружбы. Сегодня там состоялся очередной раунд рабочих консультаций. Еще до начала саммита планируется открыть прямую линию телефонной связи между президентом Юга и руководителем Севера (благо, переводчики им не нужны.

Дональд Трамп уже успел заявить, что межкорейский саммит его заслуга, а сегодня он взял на себя роль духовного отца лидеров Южной Кореи и КНДР.

"Северная и Южная Кореи идут навстречу друг другу и собираются встретиться и обсудить окончание войны, и я благославляю их".

Между тем, на Юге подчеркивают, что истинное примирение возможно только после отказа КНДР от ядерного оружия. При этом все заявления о готовности Пхеньяна ликвидировать ядерную программу пока звучали только от представителей третьих стран. От себя лично Ким Чен Ын на тему денуклеаризации не высказывался до сих пор.

Какие бы заявления не были сделаны во время межкорейского саммита, о результативности переговоров с КНДР можно будет говорить только после встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Кстати, где она состоится, до сих пор неизвестно. Не исключено, кстати, что тоже здесь — в Пханмунджоме.