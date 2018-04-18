Аккаунты Госдумы атаковали спамеры

Официальные аккаунты Госдумы в "ВКонтакте" и в Twitter подверглись массовой спам-атаке. В соцсетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе нижней палаты парламента, массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы началась в 19:00. За час количество посещений на страницах Госдумы в "ВКонтакте" и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти.